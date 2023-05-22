«Священный джихад против сатанистов»: Кадыров объяснил Путину, зачем он отпустил бороду

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в понедельник, 22 мая, почему он решил отпустить бороду. На длинную бороду чеченского лидера обратил внимание президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

— Я объяснил нашему президенту, что отпустил ее на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас как защитников это не только долг перед Родиной. Это и священный джихад против сатанистов, — заявил Кадыров.

Президент пошутил по поводу бороды главы Чечни еще раз уже после заседания, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Недавно Кадыров рассказал о краже принадлежащего ему жеребца Зазу. Из-за санкций он остался в Чехии вместе с остальным замороженным имуществом. Позднее с ним связались спецслужбы Украины. Сумма, которую они озвучили как оплату за возвращение коня, показалась главе Чечни смехотворной. Наконец, 17 мая Кадыров встретился с Зазу.