La Depeche: Украинского блогера Чернобай выгнали с Каннского фестиваля из-за провокации с краской

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Украинского блогера Илону Чернобай вывели с Каннского кинофестиваля после провокации с красной краской. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщило французское издание La Depeche.

Отмечается, что инцидент произошел 21 мая перед внеконкурсным показом фильма «Кислота» режиссера Жюста Филиппо. Чернобай, одевшаяся в цвета украинского флага, появилась на красной ковровой дорожке, после чего вытащила пакеты с бутафорской кровью и разорвала их у себя над головой. После этого блогера вывели сотрудники службы безопасности, пишет издание.

Другая провокация, организованная украинцами, произошла в швейцарском Цюрихе. Пара подошла к российской телеведущей Ольге Бузовой, спокойно решавшей в тот момент свои вопросы с администрацией отеля, и собралась пообщаться с ней на тему текущего конфликта между двумя странами — Россией и Украиной. Певица не стала вступать в спор и удалилась.

В Варшаве 9 мая агрессивно настроенная толпа перегородила дорогу российскому послу в Польше Сергею Андрееву на мемориальном кладбище и не позволила возложить цветы в честь праздника. Люди потребовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, однако он не стал этого делать и покинул мемориал.