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Число пострадавших при диверсии ВСУ в Белгородской области увеличилось до восьми человек

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Число пострадавших при диверсии ВСУ в Белгородской области увеличилось до восьми человек
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Число пострадавших при атаке группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа Белгородской области выросло до восьми человек. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Восемь человек у нас ранено, по информации от Министерства здравоохранения, Министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет, — заявил он в эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, погибших при атаке диверсантов в области нет. Губернатор также напомнил о введенном на территории региона режиме контртеррористической операции.

Режим подразумевает разные ограничения — от проверок документов, удостоверяющих личность, до приостановления деятельности опасных производств и организаций.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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