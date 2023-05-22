«Может даже приобнять»: в Московском зоопарке показали кадры общения слоненка Филимона с отцом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась трогательным видео со слоненком Филимоном и его отцом Памиром. Сын подошел к живущему в отдельном вольере Памиру поздороваться через ограду.

— Памир очень любит общаться — и звуками, и тактильно. И при случае может сына даже приобнять, — подписала гендиректор публикацию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Папа-слон живет в отдельном вольере, чтобы избежать соперничества и агрессии с молодым самцом, однако Памир ведет себя очень дружелюбно со своим маленьким сыном, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Также Акулова поделилась видео с греющимся на солнце семейством горных козлов мархуров. За гуляющими козлами наблюдает вальяжно восседающий на возвышенности вожак их семейства.

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.