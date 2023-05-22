Премьера фильма «Танкист №1» состоится в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Премьера фильма «Танкист №1» пройдет 25 мая в Музее Победы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что картина посвящена главному маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну, дошедшему во время Великой Отечественной войны до Рейхстага. Его называют основоположником современной теории этого рода войск.

— Появление его танков, сметающих все на своем пути, вносило панику в ряды фашистов, не выдерживающих нестандартных тактических ходов и стремительных прорывов стальных клиньев. Именно поэтому враги дали ему прозвище Черная Пантера — за быстроту маневра, за отчаянную смелость и, конечно, за цвет формы танкиста. Неслучайно, что за время Великой Отечественной войны имя Бабаджаняна в приказах Сталина упоминалось более пятнадцати раз, что было своеобразным рекордом в то время. А после войны, когда он возглавил танковые войска Советского Союза, его стали называть высшим почетным званием «танкист номер один», — рассказали создатели ленты.

Гостями премьеры станут политики, историки, общественные деятели и представители посольства Армении в России.

В Музее Победы в рамках акции «Ночь музеев» состоялась выставка портретов героев спецоперации. Эти работы дополнили выставочный проект «Zaветaм Vерны», который работает с декабря 2022 года.