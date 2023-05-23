«Воспитаем нацию дебилов»: Шукшина предложила заменить телезвезд героями Донбасса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина предложила заменить звезд российского телевидения на героев спецоперации на Украине.

— Я очень хочу, чтобы эти мужественные, смелые и честные люди заменили бы собой на всех федеральных площадках нашего телевидения тех звезд, которые палец о палец не ударили для духовного развития страны, — заявила она.

По мнению звезды, сейчас на телеканалах показывают сплошные развлекательные программы. А люди хотят видеть и знать героев СВО, чтобы на их примере росло будущее поколение. Шукшина считает, что на ТВ нужно создавать больше патриотических передач.

— Я не против развлечения, но если это будет сплошное развлечение, без мыслящего, вдумчивого контента, мы воспитаем прекрасную нацию дебилов, — высказалась артистка в беседе с News.ru.

Она подчеркнула, что «деструктивная идеология распространяется на всех федеральных каналах с утра до ночи».

На днях Шукшина выступила против телеведущего и врача Александра Мясникова. Она заявила, что он работает против российских граждан.