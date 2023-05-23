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Приметы и советы

В МГУ ответили на обвинения Евгении Медведевой после ее отчисления

Юлия Курганова
Общество
В МГУ ответили на обвинения Евгении Медведевой после ее отчисления
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Уход фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы, а также двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой из МГУ широко обсуждается в Сети. Многих удивило, по какой причине она оставила вуз.

Спортсменка сообщила, что решение принимало исключительно руководство университета. Причиной ее ухода стала ее медийность.

— На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. Решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев, и за все было уплачено, — рассказала она.

Это заявление удивило публику, многие поклонники звезды спорта раскритиковали МГУ из-за предвзятости. Однако представители университета вышли на связь и заявили, что Медведева не появлялась на занятиях, передает StarHit.

— Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности, — сообщили в учебном заведении.

В апреле Евгения Медведева рассказала, почему решила так рано завершить карьеру. По ее словам, она все еще скучает по соревнованиям, но без них живется намного спокойнее.

МГУ Фигурное катание Знаменитости Евгения Медведева
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