В МГУ ответили на обвинения Евгении Медведевой после ее отчисления

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Уход фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы, а также двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой из МГУ широко обсуждается в Сети. Многих удивило, по какой причине она оставила вуз.

Спортсменка сообщила, что решение принимало исключительно руководство университета. Причиной ее ухода стала ее медийность.

— На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. Решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев, и за все было уплачено, — рассказала она.

Это заявление удивило публику, многие поклонники звезды спорта раскритиковали МГУ из-за предвзятости. Однако представители университета вышли на связь и заявили, что Медведева не появлялась на занятиях, передает StarHit.

— Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности, — сообщили в учебном заведении.

В апреле Евгения Медведева рассказала, почему решила так рано завершить карьеру. По ее словам, она все еще скучает по соревнованиям, но без них живется намного спокойнее.