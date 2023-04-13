Фигуристка Медведева объяснила, почему завершила карьеру

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, почему решила так рано завершить карьеру.

— Я ведь не по собственной воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять, но это все равно не помогло. В 18–19 лет боли были постоянными, в какой-то момент просто физически уже не могла тянуть уровень, — поделилась она.

По словам Медведевой, она все еще скучает по соревнованиям, но без них живется намного спокойнее, передает «Hello!».

В свою очередь российская фигуристка-одиночница Камила Валиева рассказала о своих планах на будущее. По словам спортсменки, она задумывается о поступлении в высшее учебное заведение и была бы не против стать спортивным психологом, поскольку испытывает интерес к этому.

7 февраля 2022 года российские фигуристы выиграли золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке. Но церемонию награждения отложили на неопределенный срок. Оказалось, что награждение было отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.