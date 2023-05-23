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Беженка из Артемовска рассказала, что подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались друг с другом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Беженка из Артемовска рассказала, что подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались друг с другом
Фото: president.gov.ua

Подразделения ВСУ, которые стояли в Артемовске, конфликтовали между собой, дело доходило даже до стрельбы. Об этом рассказала эвакуированная из населенного пункта беженка Мария.

— Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто жестко было. Мы это все видели, — сообщила она.

По ее словам, местные жители наблюдали, как украинские военные «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться», среди них были и пьяные солдаты.

— У нас там такая жесть была. Они и дрались там, и битые, и резаные были, — рассказала Мария.

Она отметила, что все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать.

— Это было не ночью, а днем, — отметила собеседница РИА Новости.

Бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк заявил, что взятие Артемовска стало крупнейшей победой России со времен Второй мировой войны. По его словам, потеря Артемовска может толкнуть президента Украины Владимира Зеленского к наступлению.

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