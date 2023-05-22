Экс-сенатор США: РФ в Артемовске выиграла крупнейшую битву со времен Второй мировой

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Взятие Артемовска стало крупнейшей победой России со времен Второй мировой войны. Такое заявление сделал в понедельник, 22 мая, бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк.

— Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике, — заявил он.

По словам сенатора, потеря Артемовска может толкнуть украинского лидера к наступлению. Так он может попытаться показать наличие у Киева боевой мощи после такого поражения. Однако в сложившихся условиях Зеленскому следует искать мира и прекращения боевых действий, передает слова Блэка РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Владимир Зеленский «лукавит», говоря об украинских военных в освобожденном накануне Артемовске.

Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о ситуации в Артемовске. По его словам, город все еще находится под контролем ВСУ.

Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над Артемовском. Ночью 21 мая Минобороны России объявило об освобождении Артемовска. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС России с завершением операции.