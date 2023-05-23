Риелтор Бабичев заявил, что 80 процентов недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально

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Почти 80 процентов недорогих арендных квартир в столице сдается нелегально: их собственники не платят налоги. Об этом сообщил руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев.

— В сегменте дорогого жилья, со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, в белую сдается примерно 80 процентов квартир, в сегменте дешевого ситуация обратная — 80 процентов квартир сдается в черную, — рассказал он.

Он отметил, что определенный скачок количества собственников, которые желали платить налоги со сдачи квартиры в аренду, наблюдался в 2019 году, когда появился закон о самозанятых. Для них ставка налога составляет лишь 4 процента при сдаче квартиры физическому лицу и 6 процентов при сдаче ее в аренду компаниям вместо стандартных 13 процентов налога на доходы физических лиц.

— Вместе с тем в течение того же года этот энтузиазм пропал и в последние годы каких-то всплесков не видно, — констатировал Бабичев в беседе РИА Недвижимость.

В апреле текущего года в Москве резко увеличился спрос на новостройки. Количество сделок с жилыми и нежилыми помещениями выросло на 19,1 процента по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует отчет Росреестра по столице.