FT: Саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Киева со стороны Запада

Фото: president.gov.ua

Украина и ее президент Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7. Такое мнение высказал обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман.

— Опасность заключается в том, что этот саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины, — написал он.

По его словам, западным странам станет тяжело помогать киевскому режиму, когда контрнаступление ВСУ провалится. Кроме того, в Соединенных Штатах и Европе уже говорят о том, что поставки оружия «почти полностью опустошили запасы боеприпасов», отметил журналист.

— Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели, — сообщил изданию западный политик.

Также растущее давление на Украину тесно связано с президентскими выборами в Америке в 2024 году. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что аргументы против поддержки Украины получат дополнительную огласку, а изменение политической атмосферы в США обязательно просочится и в Европу, сказано в статье.

Таким образом, нынешний уровень политической и финансовой поддержки Киева со стороны Запада может значительно уменьшиться уже в скором будущем, заключил Рахман.

Читатели издания New York Times обратили внимание на странное сочетание текста статьи об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7 и сопровождающего ее снимка.