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Медицинская служба в Херсоне тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Медицинская служба в Херсоне тайно изымает органы из тел солдат ВСУ
Фото: Pixabay

Сотрудники государственной службы медицины катастроф, которая входит в Минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинской армии, скрывая эти факты от родных погибших. Об этом рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в медучреждениях Херсона.

— В ходе общения с источником из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне было установлено, что в медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», которые контролируют поступление тяжелораненых и погибших военных, с целью изъятия необходимых внутренних органов, — сообщил он.

По его словам, «после проведения хирургических манипуляций тела солдат сжигаются в госпитальном крематории, а родным выдаются справки о его пропаже без вести», передает РИА Новости.

В декабре прошлого года полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в районе Артемовска появились «черные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых солдат ВСУ. По его словам, их приезд был связан с крупными потерями украинской стороны под Артемовском.

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