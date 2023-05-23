Детский летний городской клуб откроется в Музее Победы 29 мая

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 29 мая откроется детский городской клуб «Лето Побед». В течение всех летних каникул по будням здесь ждут ребят от 8 до 13 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— В течение пятидневной смены дети в буквальном смысле окунутся в мир открытий. Например, в техническом направлении юные участники клуба будут заниматься с педагогами по робототехнике, 3D-моделированию и программированию, — отметила директор клуба «Лето Побед» Мария Гуменюк.

В этом году в клубе открываются девять направлений: историческое, экологическое, творческое, техническое, гражданско-патриотическое, медиа направления, а также детское самоуправление, «Мы — это мир» и для самых маленьких — «Мурзилки».

Помимо этого, премьера фильма «Танкист №1» пройдет 25 мая в Музее Победы. Отмечается, что картина посвящена главному маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну, дошедшему во время Великой Отечественной войны до Рейхстага.

Также в Музее Победы состоялась выставка портретов героев спецоперации в рамках акции «Ночь музеев». Посетители услышали истории об участниках СВО, которые рассказали их близкие, а также смогли пообщаться с известными деятелями культуры.