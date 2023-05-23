Климатолог Кокорин назвал условие переноса столицы России из Москвы

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При наихудшем сценарии потепления климата на планете, а также повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века столица России может быть перенесена из Москвы в Сибирь. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, сейчас страны выполняют Парижское соглашение по климату, согласно которому им необходимо добиться углеродной нейтральности. Россия и Китай планируют достичь этого к 2060 году, Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза — к 2050, а Индия — к 2070. Кокорин отметил, что в РФ это может произойти и к 2080 году.

Тем не менее, отметил специалист, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, что приведет к более частым волнам жары на планете. Если сейчас такое явление можно наблюдать раз в 10 лет, то к указанному периоду это будет случаться каждые три года. При развитии наихудшего сценария восемь–девять лет из 10 будут аномально жаркими.

— Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск. Такой вариант событий возможен, но маловероятен, — приводит слова Кокорина РИА Новости.

В связи с резким повышением температуры в странах Азии экспорт угля и природного газа из России продемонстрировал быстрый рост в 2023 году.