Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской ДРГ

Араз Салехов
Происшествия
Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской ДРГ
Фото: belregion.ru

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка от украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами, — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности. Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что информацию о том, когда станет безопасно, власти сразу доведут до населения.

Ночью 23 мая Гладков сообщил об очередной атаке беспилотника ВСУ по территории региона. По его словам, инцидент произошел в поселке Борисовка.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Белгородская область Армия Россия
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте