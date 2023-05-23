Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской ДРГ

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В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка от украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами, — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности. Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что информацию о том, когда станет безопасно, власти сразу доведут до населения.

Ночью 23 мая Гладков сообщил об очередной атаке беспилотника ВСУ по территории региона. По его словам, инцидент произошел в поселке Борисовка.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».