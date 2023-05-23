Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гладков сообщил, что взрывное устройство сброшено с БПЛА в Борисовском районе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Гладков сообщил, что взрывное устройство сброшено с БПЛА в Борисовском районе
Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 мая, сообщил об очередной атаке украинского беспилотника по территории региона.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Борисовка.

— В Борисовском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В поселке Борисовка повреждена кровля частного дома. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона в Telegram-канале

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого в городе Грайвороне Белгородской области беспилотники атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с дронов дома загорелись.

22 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. С беспилотника было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.

Дома Белгородская область Спецоперации Беспилотники Взрывные устройства
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Все мнения
О проекте