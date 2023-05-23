Гладков сообщил, что взрывное устройство сброшено с БПЛА в Борисовском районе

Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 мая, сообщил об очередной атаке украинского беспилотника по территории региона.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Борисовка.

— В Борисовском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В поселке Борисовка повреждена кровля частного дома. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона в Telegram-канале

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого в городе Грайвороне Белгородской области беспилотники атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с дронов дома загорелись.

22 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. С беспилотника было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.