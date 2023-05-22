Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области

Фото: belregion.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

— С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша, — написал губернатор в Telegram-канале.

Он сообщил, что все экстренные службы выехали на место происшествия.

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

Число пострадавших при атаке группы украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа увеличилось до восьми человек.