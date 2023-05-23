Беспилотники сбросили взрывчатку на два жилых дома в Белгородской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В городе Грайвороне Белгородской области беспилотники атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с дронов дома загорелись. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что никто не пострадал.

— На место выехали все оперативные службы, — написал глава Белгородской области в Telegram-канале.

Также он сообщил, что в поселке Борисовка произошел повторный сброс с беспилотника взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. С беспилотника было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».