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Приметы и советы

WeChat из КНР рассказал о четырех продуктах, снижающих риск развития тромбоза

Полина Пашкина
Общество
WeChat из КНР рассказал о четырех продуктах, снижающих риск развития тромбоза
Фото: shutterstock

Образование тромбов (сгустков при свертывании крови) в кровеносных сосудах несет серьезную угрозу здоровью человека. Чтобы избежать их появления, китайские врачи порекомендовали употреблять четыре продукта, которые могут снизить риск их возникновения.

Специалисты рассказали, что еда из перечня может снизить уровень липидов в крови.

Так, для профилактики тромбоза врачи советуют чаще есть хурму. В ней содержится множество питательных веществ, которые повышают эластичность кровеносных сосудов. Также специалисты рекомендуют добавить в рацион черную фасоль, миндаль и зеленые овощи. Эти продукты позволят снизить уровень липидов и холестерина, предотвратить возникновение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Также для поддержания здоровья и профилактики тромбоза специалисты рекомендуют добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки, ограничить употребление спиртного и курение, чаще пить воду и есть больше фруктов, проходить регулярные медицинские осмотры, передает WeChat.

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали об игнорируемом людьми симптоме, который может быть предвестником тромбоза.

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