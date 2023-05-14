Врачи рассказали о часто игнорируемом «молчаливом» симптоме тромбоза

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Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о часто игнорируемом симптоме, который может быть предвестником тромбоза.

По словам медиков, одним из «молчаливых» симптомов развивающегося тромбоза считается внезапная боль ноющего характера, которая возникает в конечностях. Люди зачастую игнорируют такие сигналы от своего тела, а потому распознать патологию очень тяжело.

Такие болевые ощущения могут быть непостоянными, они могут проходить и возвращаться со временем. Отличительным фактором, который укажет на симптом тромбоза, врачи называют отсутствие гематомы в месте боли. Неприятные ощущения появляются, когда человек ни обо что не ударялся, передает портал Express.

Доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза. По его словам, одной из опасных причин развития тромбоэмболии является варикозное расширение вен.

В качестве первых признаков варикоза выделяются выпирающие узлы на венах, ощущение тяжести в ногах и их отечность в конце дня. Симптомы варикоза могут сопровождать человека на протяжении всего дня и регулярно проявляться. В случае обнаружения этих признаков необходимо обратиться к медицинскому специалисту для дальнейшего лечения.