Москва передала в общедолевую собственность 117 нежилых помещений в многоквартирных домах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи смогут оформить общую долевую собственность на 117 нежилых помещений в многоквартирных домах. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Владельцы имущества в этих зданиях смогут оформить объекты в общедолевую собственность и приспособить их для технических и хозяйственных нужд: под кладовки и места для хранения детских колясок, санок, велосипедов, спортивного инвентаря, а также комнаты для консьержей, — сказал он.

Их общая площадь превышает 13,3 тысячи квадратных метров. Из 117 помещений больше всего расположено в ЦАО — 39 объектов, в ЗАО — 21, в САО — 14, на юге, северо-западе и юго-востоке города — по восемь, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Город выставил на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала, где появится наземная автостоянка на 12 парковочных мест. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июня, аукцион пройдет 20 июня в онлайн-формате.

Свыше 10 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации за первые четыре месяца 2023 года. С начала года более трех тысяч семей воспользовались помощью при переезде.