«Известия»: Цены на iPhone в России снизились на 10 процентов

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Цены на iPhone в России в крупных торговых сетях уменьшились в среднем на шесть процентов, а на некоторые модели — на 10 процентов. Об этом «Известия» рассказали два представителя в ритейле.

Цены снизились из-за затоваривания рынка: любой может ввозить такие смартфоны по параллельному импорту, что приводит к сильной конкуренции. К примеру, в конце прошлой недели iPhone в интернет-сервисе re:Store подешевел на одну–пять тысяч рублей в зависимости от модели и объема памяти.

— Текущая линейка товаров Apple становится более доступной по цене ежегодно в преддверии выхода новинок в сентябре. Этот год в re:Store не исключение — стоимость MacBook, iPhone, iPad и Apple Watch снижена, — цитирует Inventive Retail Group издание.

В России за последний год достаточно активно изменился рынок гаджетов и смартфонов, в том числе и компании — поставщики тематических товаров. Более того, поменялось отношение людей к использованию техники в целом. Какие сейчас тренды предпочитают россияне, «Вечерняя Москва» узнала у технического директора «ИМБА ИТ» Марата Залотдинова.

Российские ретейлеры продают уже активированные за границей смартфоны Apple. «ВМ» разобралась, что это означает для покупателя.