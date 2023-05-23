Грузовик врезался в защитный барьер у Белого дома в США

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В США грузовик протаранил заграждения безопасности вокруг площади Лафайет, расположенной напротив Белого дома. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в Twitter.

Он рассказал, что фургон врезался в защитный барьер на севере площади. Водителя транспорта сразу же задержали. В результате произошедшего никто не пострадал.

После проведения обысков в грузовике обнаружили флаг со свастикой. По данным Секретной службы США, водитель мог врезаться умышленно. На данный момент правоохранительные органы выясняют причины аварии.

В Сети также появились кадры с предполагаемого места произошедшего.

Еще одно ДТП в США произошло в начале апреля. Тогда с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте заявил, что получил всю оперативную информацию о произошедшем, будут мобилизованы все ресурсы для устранения последствий. Власти штата не считают, что авария может нести какую-либо угрозу экологии.

Также в Китае скоростной пассажирский поезд D2809, направлявшийся из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун, частично сошел с рельсов. Машинист погиб, еще восемь человек получили травмы.