Здание 1914 года постройки на Большой Дмитровке обретет исторический облик

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Москва, улица Большая Дмитровка, 7/5с1 Карта всех событий

В Москве вернут исторический облик зданию на улице Большая Дмитровка, которое было построено в 1914 году. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание по адресу Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, обладает объектом культурного наследия федерального значения. В нем находится квартира, в которой жил оперный певец Леонид Собинов.

— В результате незаконных работ к дому были присоединены трехуровневая пристройка и надстройка над ней суммарной площадью 80 квадратных метров. Суд признал конструкции самостроем и вынес решение об их демонтаже, — сообщил Максим Гаман.

Собственник пристройки должен демонтировать конструкции в течение месяца. Если требование не будет выполнено, право на снос получит город, а все расходы будут возложены на ответчика, передает официальный сайт мэра Москвы.

В районе Фили-Давыдково возле жилого дома на улице Кастанаевская, владение 57, корпус 3 ликвидировали самострой площадью 30 квадратных метров. Его возвели без оформления разрешительной документации на использование земельного участка и проведение строительных работ.