Петербуржцам назвали лучшее время для прохождения диспансеризации

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Жителям Северной столицы сообщили, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы пройти диспансеризацию. О профилактических осмотрах рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

Эксперт подчеркнула, что на данный момент сняты все коронавирусные ограничения, эпидситуация в городе стабильная. Поэтому самое время пройти профилактическое обследование, особенно тем, кто не был в поликлиниках два-три года.

— Чтобы летом, когда вы соберетесь наслаждаться долгожданным отпуском, не было никаких неожиданностей со здоровьем, чтобы отпуск не стал кошмаром, — отметила Соловьева в комментарии газете «Петербургский дневник».

В ходе диспансеризации жители города проходят осмотр врачей, сдают анализы крови и мочи, флюорографию, ЭКГ. Также можно пройти онкоскрининг.

В Московской области жители, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию. Всего на данный момент уже свыше 350 тысяч жителей прошли такую диспансеризацию, передает РИАМО.

В столичных парках вновь заработали павильоны «Здоровая Москва». «Вечерняя Москва» выяснила, какие обследования в них можно пройти.