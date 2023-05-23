Москвичам рассказали о правилах заполнения заявки на выдачу градостроительного плана земли

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Застройщикам в Москве необходимо оформлять градостроительный план земельного участка, чтобы проектировать, строить и реконструировать здания. Сделать это можно на портале mos.ru.

Услуга предоставляется в электронном формате, как и 33 других в сфере строительства. Застройщики могут заранее проконсультироваться со специалистами единого контактного центра Стройкомплекса, чтобы получить положительный результат и исключить ошибки при заполнении заявления.

В заявке должны присутствовать все необходимые сведения о земельном участке, а также зданиях, строениях и сооружениях, которые на нем находятся. Также нужно указать кадастровый номер со всеми знаками и символами. Заявление может подать правообладатель участка или его представитель по доверенности, передает официальный сайт мэра Москвы.

Единый контактный центр Стройкомплекса работает уже пять лет. За это время его специалисты ответили на 172 тысячи запросов жителей столицы. Они предоставляют горожанам консультации по вопросам, которые связаны с проектами строительства. Также специалисты оказывают помощь проектировщикам в правильном заполнении формы на получение государственных услуг.