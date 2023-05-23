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Диетолог Янг рассказала, чем полезны соленые огурцы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Янг рассказала, чем полезны соленые огурцы
Фото: Pixabay

Диетолог Лиза Янг рассказала, что соленые огурцы могут оказаться полезными для здоровья костей и глаз.

В этом продукте содержится много витамина К. Он помогает сохранить здоровье костей и хорошую свертываемость крови. Также соленые огурцы содержат большое количество пребиотиков, это дает возможность уменьшить риск пищевых расстройств и инфекций.

Янг добавила, что в соленых огурцах мало калорий, поэтому его можно добавлять к различным блюдам.

Кроме того, этот продукт содержит полезные для здоровья глаз антиоксиданты: лютеин и зеаксантин.

Тем не менее, злоупотреблять этим продуктов не стоит: соленья вызывают задержку жидкости в организме, передает МИР 24.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова ранее рассказала о пищевых ограничениях для людей с болезнями ЖКТ. Им рекомендуется отказаться от употребления в больших количествах овощей и фруктов с грубой клетчаткой, передает Nation news.

Употребление пищи с большим содержанием клетчатки и ферментированных продуктов способно замедлить процесс старения организма. Об этом сообщила гастроэнтеролог Анна Каршиева.

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