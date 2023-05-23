Аскетичное меню: как питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Уровень холестерина в крови может повышаться из-за сбоя гормональной системы или неправильного питания. Что помогает поддерживать его в норме, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
По его словам, человек не может почувствовать высокий холестерин. А вот лишние килограммы жира и дискомфорт из-за проблем с ЖКТ — легко. Отсюда и вывод: лечим человека, решая очевидные проблемы со здоровьем.
— Уровень «плохого» холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется, — пояснил Калинчев.
Он обратил внимание на то, что статины (препараты для снижения холестерина — прим. «ВМ») пить надо только при серьезных показаниях, среди которых:
- вторичная профилактика инфаркта миокарда;
- семейная дислипидемия;
- закупорка магистральных сосудов.
— И важно помнить, что такие препараты сами по себе иногда вызывают серьезные осложнения, которые могут быть тяжелее исходных заболеваний, — пояснил эндокринолог.
Питание человека с повышенным холестерином должно быть стандартным для похудения, сказал Калинчев.
— Лучше отказаться от простых углеводов и жирной пищи. Сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень. Еда должна быть простой, аскетичной. Никаких полуфабрикатов и фастфуда, — предупредил врач.
Также он рекомендовал не забывать про минимальную двигательную активность — пять–десять тысяч шагов в день в быстром темпе.