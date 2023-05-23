Тренера детской спортивной школы в Уфе задержали за изнасилования воспитанниц

Фото: Вечерняя Москва

Тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Уфе задержали по подозрению в изнасиловании и развращении воспитанниц. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что две сестры, занимающиеся в школе, рассказали своей матери о том, что их тренер по ски-кроссу делал с ними «странные вещи». По словам старшой девочки, мужчина лапал ее во время выездных соревнования, а младшую — пятиклассницу — изнасиловал.

Педофила уже задержали, во время допроса он признался в содеянном. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера», пишет Shot.

Другого насильника задержали в столице. Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку в салоне автомобиля. Злоумышленника поймали и отправили в СИЗО.