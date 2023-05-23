В Италии 50-летний турист попал в больницу после 24-часового секса

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В Италии 50-летний турист 24 часа занимался сексом. Теперь он может потерять свой половой орган. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 11 мая в итальянском городе Кастель-дель-Пиано. Житель Германии приехал на отдых вместе с женой. Пара сняла номер в отеле, где решила провести время необычным способом: сначала возлюбленные приняли наркотические средства, а после начали заниматься любовью. При этом мужчина смешал наркотик с таблетками «Виагры». Секс продолжался около 24 часов.

После этого мужчина почувствовал себя плохо, ему потребовалась госпитализация. В настоящий момент он по-прежнему находился в отделении реанимации. Как передает СМИ, в результате многочасового секса у немца начался септический шок, который вызвал некроз пениса и мошонки. Из-за этого ему могут ампутировать половой орган.

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