Андрей Бочкарев сообщил о благоустройстве яблоневого сада в Очаково-Матвеевском

Фото: Пресс-служба МУФ

Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

В Очаково-Матвеевском благоустроили яблоневый сад. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новое общественное пространство — это еще один пример частного инвестирования в благоустройство города. Территория открыта для прогулок и отдыха для всех желающих, — сказал он.

Здесь около одной тысячи деревьев. На его территории проложили дорожки, оформили освещение центральной аллеи и установили скамейки. Сад расположен рядом со станцией метро «Аминьевская».

Москвичам рассказали, в каких парках можно полюбоваться фруктовыми деревьями и сиренью. Так, яблони можно увидеть в Воздушных садах музея-заповедника «Царицыно». Также на территории храма весной цветет сакура. Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать и в парке «Северное Тушино» — на территории Захарковского сада.

На самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.