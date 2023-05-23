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Приметы и советы

Юрист Попов пояснил, почему сложно получить компенсацию за укус собаки

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист Попов пояснил, почему сложно получить компенсацию за укус собаки
Фото: shutterstock

Доказать укус собаки и наложить штраф на хозяина довольно проблематично без экспертизы и опроса свидетелей. Об этом рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Алексей Попов.

Если это произошло во время прогулки, например, в парке, то свидетели будут, но человек с собакой может быстро скрыться.

В любом случае необходима медицинская экспертиза, чтобы зафиксировать повреждения. Она помогает оценить финансовые затраты, которые могут быть возложены на хозяина. Отдельно, самостоятельным иском — лекарства, прием врача.

Не стоит медлить с написанием заявления — эффективность будет меньше, передает НСН.

20 мая житель Петербурга застрелил из гладкоствольного ружья собаку породы американский булли. По словам мужчины, животное уже не раз нападало на него, а хозяйка выводила пса на прогулку без намордника, передает ФАН.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Поправки были внесены в июле 2021 года.

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