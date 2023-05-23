Москвичи старшего возраста посетили мастер-класс шеф-повара Ивлева

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» приняли участие в кулинарном мастер-классе знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Центры московского долголетия — это удивительное место с не менее удивительными людьми. Здорово, что по всему городу действуют такие центры для москвичей старшего возраста. И здорово, что меня туда часто приглашают, — сказал Ивлев.

Мастер-класс прошел в кулинарной студии центра московского долголетия «Хамовники». Российский телеведущий, блогер и ресторатор поделился с участниками встречи уникальным рецептом приготовления средиземноморского итальянского супа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля для жителей старшего поколения в центре московского долголетия «Пресненский» прошел эксклюзивный мастер-класс от российского шеф-повара, телеведущего, ресторатора и видеоблогера Константина Ивлева. Вместе с шефом участники готовили борщ по фирменному рецепту.

В центрах московского долголетия для всех желающих горожан старше 55 лет открыто более 3,5 тысячи клубов по интересам. Большой популярностью пользуются интеллектуальные занятия: лекции, викторины, совместный просмотр документальных фильмов и многое другое.