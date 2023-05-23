Прежние версии приложений Wildberries и Ozon перестанут работать с 24 мая

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Некоторые версии для мобильных приложений онлайн-магазинов Ozon и Wildberries будут недоступны с 24 мая. Об этом сообщает информационное агентство АБН.

Известно, что прежняя версия мобильного приложения Wildberries прекратит работать на iPhone с операционной системой iOS от 13 и старше. Владельцы iPhone 6 или 6 Plus не могут обновить iOS, а значит, пользоваться приложением онлайн-магазина.

То же самое касается Ozon, который отказался поддерживать прежние версии своего приложения для телефонов с операционной системой не ниже 14, передает АБН.

Компания WhatsApp в сентябре прошлого года объявила о прекращении поддержки iOS 10 и Android 4. Программа продолжала работать, но не получала обновлений. В связи с чем 31 декабря этого года более 40 девайсов разных моделей перестанут запускать мессенджер. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли уже сейчас менять свой телефон или достаточно обновить операционку устройства, чтобы мессенджер вновь заработал.

В марте 2022 года маркетплейс Wildberries столкнулся с крупным сбоем, в результате которого покупатели потеряли доступ к своим заказам. Наблюдались проблемы с работой приложения. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации, а также выяснила у юриста, как действовать покупателям, если интернет-магазин не может доставить товар.