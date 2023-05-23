Последний железнодорожный переезд ликвидировали на будущем МЦД-4

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

На строящемся четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) специалисты ликвидировали последний железнодорожный переезд. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

На переезде появился автомобильный путепровод, который построили около станции Лесной Городок в Подмосковье. Движение транспорта на участке открыли сегодня.

— Эстакада соединила деревню Осоргино с Минским шоссе. Так мы значительно повысили безопасность на этом интенсивном участке дороги, где в сутки проходит почти 350 поездов, — говорится в сообщении.

Конструкция выполнена в виде подковы длиной 316 метров с разделением на две полосы движения, передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Также стартовало благоустройство станции будущего МЦД-4 Поклонная в ЗАО. На территории появятся комфортные места для отдыха. Также специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок участок возле реки Сетуни и озеленят территорию.

Осенью 2023 года будет запущена новая линия четвертого Московского центрального диаметра. Она пройдет через центр столицы и три крупных транспортно-пересадочных узла города: «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская».