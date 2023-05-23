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Приметы и советы

Россиянам рассказали, как выбрать хороший кондиционер

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянам рассказали, как выбрать хороший кондиционер
Фото: shutterstock

Чтобы кондиционер отвечал потребностям покупателя и не доставлял хлопот, его нужно правильно подобрать. Эксперты дали советы, как выбрать качественный прибор.

Стоит оценить мощность кондиционера с учетом площади комнаты.

Кроме мощности, стоит обратить внимание, есть ли у кондиционера опция самодиагностики, авторазморозки наружного блока. Они значительно продлевают срок эксплуатации.

Современные кондиционеры часто имеет дополнительные функции, но такие модели стоят дороже, а смысла в переплате нет, передает РИАМО.

Споры из-за кондиционера и открытых окон — извечная проблема всех офисных работников. Если температура в офисе не соответствует санитарным нормам, прежде всего нужно обратиться к руководству, посоветовала Екатерина Толстохлебова, передает Nation news.

По данным аналитического центра, в столице в несколько раз вырос спрос на покупку кондиционеров. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина и как сэкономить на приобретении техники.

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