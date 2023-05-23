Пожилой учитель шахмат предстанет перед судом за совращение школьницы на западе Москвы

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Завершено расследование уголовного дела 61-летнего учителя по шахматам, которого подозревают педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 23 мая.

По ее словам, следствие установило, что с января по февраль 2023 года мужчина регулярно совершал иные действия сексуального характера по отношению к 9-летней девочке в одном из учебных заведений на западе Москвы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчину задержали.

— Во время допросов он не признал свою вину. Однако следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы передать дело для направления в суд, — рассказала Иванова.

О преступлении, о котором идет речь, стало известно после того, как пострадавшая рассказала маме о том, как проходят занятия на секции. Ребенок сообщил, что учитель сажает ее на колени и гладит в интимных местах. Просмотр записей видеокамер подтвердил слова девочки. Руководство школы обратилось в полицию.

Другое расследование завершилось в столице 16 мая. Следствие доказало причастность пожилого преподавателя творческой организации к шести случаям развращения детей. Подозреваемый ездил по стране и совершал преступления с 2008 по 2021 год.