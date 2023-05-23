Скончался актер Александр Зайцев

Фото: vk / Рязанский театр драмы

Заслуженный артист России Александр Зайцев скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского театра драмы, где служил актер.

— В нашем театральном доме горе — 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Александрович Зайцев, — говорится в сообщении.

Александр Зайцев служил в Рязанском театре драмы с 1980 года и сыграл в таких постановках, как «Бешеные деньги», «Алхимия любви» по Уильяму Шекспиру, «Наполеон Первый» и многих других.

Также актер успел сняться в нескольких фильмах: «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра», «Учитель в законе. Возвращение». Помимо этого, Зайцев несколько раз избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и был его председателем.