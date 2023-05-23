Пятую новостройку по реновации в Дмитровском районе передадут под заселение уже в этом году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Клязьминская улица, 28 Карта всех событий

До конца текущего года в Дмитровском районе столицы передадут под заселение пятую новостройку, построенную в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Построенный дом рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Также есть три квартиры для маломобильных групп населения, — рассказал он.

Первые этажи здания предусмотрены под открытие магазинов, пекарней, салонов красоты и много другого. Территорию вокруг дома благоустроили и озеленили. Новоселье здесь отметят порядка 320 москвичей.

На территории города с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.

Другие шесть домов, построенных по реновации, готовят к заселению на севере Москвы. Новые квартиры получат более 1,5 тысячи человек. Общая площадь квартир превышает 50 тысяч квадратных метров.