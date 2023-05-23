Три правила, которые спасут вам жизнь: как вести себя во время пожара

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Во время пожара людей охватывает паника, они забывают даже самые простые правила безопасности. О том, как вести себя во время пожара, «Вечерней Москве» рассказал ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, существуют три простых правила, о которых люди должны помнить всегда:

Соблюдайте элементарные правила безопасности в квартире, частном доме и любом другом жилом помещении.

— Не курите в постели, не разводите открытый огонь и постарайтесь не совершать тех действий, которые потенциально могут спровоцировать пожар, — предупредил Кузнецов.

Не поддавайтесь панике.

Эксперт пояснил: если пожар уже произошел, постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы понимать, как себе можно помочь.

Действуйте соразмерно обстоятельствам.

В этом случае есть три варианта развития событий, заметил специалист.

— Если вы видите пожар у себя в квартире, не нужно ждать, пока вы сгорите, выходите из квартиры. Если пожар разгорелся выше вас, можно спокойно эвакуироваться из квартиры, потому что пожар развивается всегда снизу вверх, — рассказал он. — Если он ниже вас и есть вероятность попасть под опасные факторы пожара, то здесь нужно дождаться эвакуации.

Кузнецов рассказал, что многоквартирные дома зачастую находятся на расстоянии 9–11 минут от пожарной части, поэтому ждать спасения долго не придется.

Но в случае с частными помещениями, ситуация отличается, заметил он.

— В таких домах нет специальных систем эвакуации и пожарной безопасности. Здесь совет такой: почувствовали запах гари — выходите на улицу, — посоветовал Кузнецов.