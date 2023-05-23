Сбежавший из США в Россию ради свободы американец получил вид на жительство в Сергиевом Посаде

Фото: Pixabay

Американец Райан Платт в торжественной обстановке получил вид на жительство в России. Церемония прошла во вторник, 23 мая, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.

Платт переехал с женой и детьми в Сергиев Посад. Иностранец утверждает, что в России больше свободы, чем в Соединенных Штатах Америки.

— Для вас это очень важное событие, с этого дня перед вами открываются большие возможности. Надеемся, в дальнейшем вы станете достойным гражданином Российской Федерации, — сказала сотрудница паспортного стола, которая вручила иностранцу вид на жительство.

Платта предупредили, что его разрешение на временное проживание перестало действовать в связи с получением нового документа. Теперь ему необходимо зарегистрироваться по месту проживания в течение семи рабочих дней, передает портал «360».

В марте французский журналист и волонтер Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, получил российский паспорт. Гражданство Российской Федерации Боке предоставил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан в конце февраля.