«Все они — украинские боевики»: Песков прокомментировал состав ДРГ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал состав напавшей на Белгородскую область Диверсионно-разведывательную групппу (ДРГ). Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

— Все они — украинские боевики. На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками, — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, передает РИА Новости.

Ранее, губернатор региона Вячеслав Гладко сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.

Власти Брянской области объявили сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. Усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».