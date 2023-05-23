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Мужчина, изнасиловавший женщину на западе Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, изнасиловавший женщину на западе Москвы, предстанет перед судом
Фото: СК РФ
Москва, Лукинская улица Карта всех событий

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который изнасиловал женщину на западе Москвы, завершено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 23 мая.

По ее словам, 51-летнего мужчину обвиняют по статье «Иные насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, 25 марта 2023 года в 16:20 подозреваемый напал на женщину 1980 года рождения недалеко от улицы Лукинской в столице. Он поборол пострадавшую и изнасиловал ее.

— Злоумышленника задержали, жертва его опознала. Также были проведены множественные экспертизы. В результате следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого, и в скором времени дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Также завершено расследование в отношении учителя шахмат, который развращал 9-летнюю школьницу прямо на занятиях. Сам подозреваемых отрицает свою вину, но слова потерпевшей подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

Изнасилования Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет Район Ново-Переделкино Москва
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