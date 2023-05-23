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Приметы и советы

Московские археологи в этом сезоне поработают более чем на 700 площадках

Лейла Алиева
Город
Московские археологи в этом сезоне поработают более чем на 700 площадках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году столичные археологи проведут работы более чем на 700 объектах. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

— Буквально на днях начинается археологический сезон 2023 года. Он обещает быть очень интересным, всего в работах у московских археологов в этом году появится более 700 площадок — это достаточно весомая цифра, — рассказал он.

За последние 12 лет столичные специалисты нашли порядка 90 тысяч археологических предметов, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, археологи обнаружили медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны от 1730 года; фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI века; заготовки нагрудных знаков «Отличный артиллерист» и «Гвардия».

Столичные археологи проводят раскопки в среднем на 600 площадках в год. Общая площадь раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. В 2022 году специалисты нашли около 250 тысяч предметов.

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