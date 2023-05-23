Wyborcza: Обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стенах дома под Варшавой

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В конце 2023 года квартиры в новом доме, который возвели в польской Каменке под Варшавой, должны быть переданы их владельцем. Их может ждать неприятный сюрприз: обманутые строители заявили, что замуровали в стенах сотни яиц и более 60 трупов замороженных крыс. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

Уточняется, что строители поступили так, чтобы отомстить нерадивым субподрядным компаниям, которые не выплатили специалистам заработную плату. Информация появилась на листовках, разбросанных перед офисом строительной фирмы Yareal.

— Мы вложили трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу. Часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года, — написали строители в листовках.

Они отметили, что их «тайники» скоро создадут невыносимый запах. Прокуратура уже занимается изучением данного инцидента, сообщает Wyborcza.

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