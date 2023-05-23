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Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных

Араз Салехов
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной Думы приняли законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, — сказал председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В частности, для граждан он может составить до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юридических лиц — до 30 тысяч, сообщает сайт Госдумы.

Также Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Согласно поправкам, за вышеназванное правонарушение предлагается ввести разноуровневые штрафные санкции.

В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей зверей предложили усыплять. В каких случаях это может произойти — в материале «Вечерней Москвы».

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