Стартовал набор волонтеров для проведения фестиваля «Спасская башня»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

На Красной площади в Москве с 26 августа по 3 сентября пройдет военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В нем смогут принять участие добровольцы. Их набор объявила во вторник, 23 мая, некоммерческая организация «Союз волонтеров».

Уточняется, что кандидатам в добровольцы необходимо быть коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Они смогут оказать помощь на контрольно-пропускных пунктах, в навигации по площадке, рассадке зрителей на трибунах и в пресс-центре.

Перед тем как выйти на фестиваль, волонтеры пройдут обучение в августе. Необходимо, чтобы они смогли принять участие как минимум в пяти из десяти дней мероприятий, передает ТАСС.

В этом году участие в фестивале «Спасская башня» примут более тысячи солистов, танцоров и музыкантов. В 2022 году мероприятие состоялось в 15-й раз. За время существования фестиваля на площади выступили более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями «Спасской башни» вживую за все время стали более 860 000 человек, а аудитория прямых трансляций фестиваля составила более 50 миллионов человек.