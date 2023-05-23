Главный архитектор Москвы рассказал о дизайне новой станции метро «Суворовская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Новая станция Кольцевой линии московского метро «Суворовская» будет выполнена в современном дизайне. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— У каждого периода строительства метро есть свой дизайн, и мы сейчас строим в своем дизайне. За всю историю метрополитена, ни в одно время не пытались выполнить дизайн другой эпохи, — пояснил он.

По словам Кузнецова, все станции подземки, которые были построены в последнее время, выполнены в современном дизайне. Такой же политики городские власти планируют придерживаться и дальше. Тем не менее сам проект «Суворовской» пока еще не утвержден, передает слова главного архитектора Москвы ТАСС.

Московскому метрополитену в мае 2023 года исполнилось 88 лет. За эти годы подземка стала важнейшим и незаменимым видом транспорта столицы. Горожанам предложили узнать о преображении метрополитена за последние годы и его развитии в будущем.

В Москве поддерживается высокий уровень темпов строительства и расширения метро. Так, с 2010 года количество станций в городе увеличилось с 182 до 258.