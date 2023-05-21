Москвичам рассказали о преображении и развитии столичного метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московскому метрополитену в мае 2023 года исполнилось 88 лет. За эти годы подземка стала важнейшим и незаменимым видом транспорта столицы. Горожанам предложили узнать о преображении метрополитена за последние годы и его развитии в будущем.

В Москве поддерживается высокий уровень темпов строительства и расширения метро. Так, с 2010 года количество станций в городе увеличилось с 182 до 258. От точечного проектирования станций на существующих линиях специалисты перешли к разработке новых радиусов метро. Так, в городе были запущены Некрасовская и Солнцевская линии, а в марте 2023 года замкнулась Большая кольцевая линия.

Метро дотянули до новых округов столицы. В ТиНАО в 2016 году открылась станция «Румянцево» на Сокольнической линии. Сейчас в Новой Москве действуют уже восемь станций метро, а в 2024 году планируется запустить новую Троицкую линию, которая позволит доехать до городского округа Троицк.

Изменения коснулись и подвижного состава метро. На линии вышли инновационные поезда нового поколения «Москва-2020», которые курсируют в метрополитене с 2020 года. Их отличают современный дизайн, сквозной проход между вагонами, адаптивное освещение, тач-панели для построения маршрутов и информационные табло. Всего в столичном метро курсируют поезда пяти типов: «Номерной», «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020», передает официальный сайт мэра Москвы.

На Замоскворецкую линию столичного метрополитена в 2024 году выйдут поезда нового поколения «Москва-2020».